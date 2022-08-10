‘Belediye sayısı belirlenecek’

Başbakan Ünal Üstel, 28 tane belediye olan bölgede belediyelerin daha güçlü hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Ad-Hoc Komite'de çalışmalar tekrar başladı, oluşturulan kriterler doğrultusunda kaç belediye olacağı belirlenecek” ifadelerini kullandı.

Üstel, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ad-Hoc Komite'nin Temmuz ayı içeresinde çalışarak kriterleri bitirdiklerini ve raporu Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını belirten Üstel, geçen günlerde muhalefet partilerle bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Medyatör TV’de yaptığı açıklamada toplumun zor günlerden geçtiğini ifade ederek, “Toplumun uzlaşını bozmadan, birbirine düşürmeden, geleceğini şekillendirmek için adımlar atacağız. Özellikle 28 tane belediye olan bölgemizde belediyelerimizi daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun reform yapacağız dedik ve ilk adımımızı uzlaşı şeklinde atıyoruz” diye konuştu.

Yerel seçimin startını vereceğiz

Üstel, “Belirlenen kriterler doğrultusunda, kaç tane belediye sayısı olacağı da bu hafta belirlenecek, önümüzdeki hafta bu sayıyı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirip yerel seçimin startını vermiş olacağız” dedi.

Arkasından ise belediye seçimleri ile ilgili olan, belediyelerin daha büyük projelere imza atması için 5195 Yasası üzerinde çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Üstel, 27 Kasım’da seçimler ile birlikte belediyeleri de yeniden şekillendireceklerinden bahsetti.

Kriterler ne gerektirirse ilgili komitenin onu yapacağını vurgulayan Üstel, şu an için sayının kaç olacağının belli olmadığını söyledi. Üstel, daha güçlü ve daha iyi hizmet veren belediyeler yarattıklarının da altını çizdi.

Toplumun sürekli söylediği şeyin denetim eksikliği olduğundan bahseden Üstel, belediyelerin bu denetimi yapması gerektiğini ancak mali yapıları çöktüğü için bunu yapamadıklarına dikkatleri çekerek, belediyeleri güçlendirmek için bu tip hakları belediyelere verdiklerini ifade etti.

Zor koşullarda hükümeti devraldık

Üstel, zor koşullarda hükümeti devraldıklarının bilincinde olduklarını kaydederek, muhalefet partilerin konuştuğunu ama göreve gelince kaçtıklarını dile getirdi. Üstel, önemli olanın göreve gelenin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki büyük zorluklardan bahseden Üstel, savaş, pandemi ve dövizdeki büyük dalgalanmaların sebep olduğu hayat pahalılığının yalnız KKTC’yi değil Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerini de derinden etkilediğinin altını çizdi.

“Bizim ülkemiz küçük diye bu kriz daha çok hissedildi” diye konuşan Üstel, krizin az hissedilmesi için çalışmalar yapıldığını ve halktan ‘birlik beraberlik’ beklediklerini dile getirdi.

Üstel, ülkede radikal kararlar alacaklarını belirterek, “Daha önce UBP’yi kurduktan sonra belediyeler adı altında reform yapacağız dedik ve yola çıktık, Cumhuriyet Meclisi’nden yasa komiteye geldi ve büyük tartışmalar oldu” dedi. Üstel, bunun üzerine bir Ad-Hoc Komite kurduklarını belirterek, 1 Temmuz’un mecburi Anayasal Cumhuriyet Meclisi’nin tatil olmasına rağmen komitelerin çalışacağını belirttiklerini kaydetti.