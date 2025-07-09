Buna izin verilmemeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi’nde yer alan tarihi kilise, yıllardır ilgisizlik nedeniyle adeta kaderine terk edildi. Uzun yıllardır tek bir çivi bile çakılmayan yapı, kuru otların arasında savrulurken, içi atıklarla dolup taşarak hurda deposuna dönüştü.

Diyalog muhabirine konuşan mahalle sakinleri, 1974’ten bu yana kilisenin bakımsız ve atıl durumda olduğunu dile getirdi. Defalarca yetkililere restorasyon ve periyodik bakım talebiyle başvurduklarını anlatan vatandaşlar, bazı kişilerin hurdalarını kilisenin içine bırakarak tarihi yapıya zarar verdiğini vurguladı. “Tarihe ve kültürel mirasa verilen değer bu kadar mı?” diyerek tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

