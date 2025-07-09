Polis göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri tarafından Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta önceki gece eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 4 bin 541 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 541 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 10 araç trafikten men edildi, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

Gazimağusa’da 250 sürücü

Gazimağusa’da trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 961 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin; 78’i yasal hız sınırını aşmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmamak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü muayenesiz, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 120’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 250 kişisi rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Girne’de 5 kişi tutuklandı

Girne’de yapılan asayiş denetimlerinde de ikamet izinsiz olduğu belirlenen toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 2 bin 634 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerin; 52’si hız sınırını aşmak, 3’ü alkollü araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si elektrikli scooter kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 4’ü ağır tonajlı araçla anayolu kullanma kuralını ihlal etmek ve 135’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 208 kişisi rapor edildi. Ayrıca 7 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 3 araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta trafik ekipleri, toplam 946 araç sürücüsünü kontrol ederken, denetimlerde 32’si hız sınırını aşmak, 2’si ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 44’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 83 sürücü rapor edildi, 3 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca, eğlence yerleri, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

