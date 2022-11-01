2 ayda 156 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasından 2 ay içerisinde 156 bin TL değerinde kıyafet çaldığı ileri sürülen Ahmet Ergüleç şikayet üzerine gözaltına alındı. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının boş zamanlarını değerlendirmek için arkadaşının mağazasında çalıştığı ancak 2 aylık zaman diliminde 156 bin liralık kıyafet çaldığı belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Zübeyde Sennaroğlu zanlı Ahmet Ergüleç’in 2022 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında boş zamanlarında yardımcı olmak suretiyle çalıştığı işyerinden muhtelif sayı ve markalarda 156 bin 595 TL değerinde giyim eşyası sirkat ettiğini açıkladı. Polis, iş yerinden yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alınarak, hakkında sirkat suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, yapılan araştırmalar sonucu zanlının borcuna karşılık erkek bir şahsa ödeme yapılmadan bir çift erkek ayakkabısı ile bir adet kıyafet verdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, ayakkabı ve kıyafetin bulunarak emare olarak alındığını bildirdi.

Kayıp kıyafetler aranıyor

Soruşturmanın devam ettiğini, kayıp olan kıyafetlerin arandığını, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlının araştırmaları esnasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı avukatı talebe itiraz etmedi ancak müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Huzurundaki şahadeti ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.