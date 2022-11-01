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Biz kirletiyoruz, yabancılar temizliyor

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Biz kirletiyoruz, yabancılar temizliyor

Duyarsız kişiler tarafından kirletilen İskele Piknik Alanı, üyelerinin neredeyse tümü yabancılardan oluşan Temiz Ada Grubu tarafından temizlendi.  
İskele Belediyesi görevlilerinin de katkı koyduğu temizlik çalışmasında torbalarca çöp toplandı. Temizlik sonrası İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Temiz Ada Grubu üyeleri çevre sorunları konusunda sohbet etti. Sohbetten sonra Temiz Ada Grubu ve belediye çalışanları birlikte kahvaltı etti. Temiz Ada Grubu gelecek hafta Salamis Ormanı çevresinde temizlik yapacak. 
 

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