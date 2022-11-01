Yandı kül oldu

Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün akşam seyir halindeki Rum plakalı araç aniden alev aldı. Sürücü ve iki yolcunun bulunduğu araçta çıkan yangına Girne İtfaiye ekipleri müdahale etti. Araç yangını nedeniyle anayolda uzun süre trafik aksadı. Aracın kaldırılmasının ardından yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

Polisten alınan bilgilere göre; Bulgar uyruklu Dimitar Atanasov yönetimindeki KMD 055 plakalı araç saat 18.20 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolunda seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü ile yanında bulunan Bulgar uyruklu iki arkadaşı araçtan çıkarak, ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu tutuştuğu öğrenildi. Polisin araç yangınıyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Araç yangını nedeniyle anayolda uzun kuyruklar oluştu, sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kaldı.