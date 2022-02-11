Düğüm çözülüyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin KKTC ayağında tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

Suçla bağlantılı olduğu düşünülen Ömer Tunç’tan sonra Yusuf Güneş isimli şahıs da dün tutuklandı.

Her iki zanlının hem bir birleriyle hem de olayla ilgili KKTC sınırları içerisinde aranan kişilerle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in Falyalı’ya kurşun yağdıran tetikçilerle işbirliği yaptıkları şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tunç ve Güneş’in 25 Ocak 2022 tarihinde iş yapmak amacıyla KKTC’ye geldiği; Falyalı ailesiyle iş yaptığı öne sürüldü.

Zanlı Güneş’in ayrıca cinayetle ilgili aranan 4 kişiyle temasının olduğu da belirtildi.

Bu arada saldırı esnasında kiralık araçla olay yerinde olduğu tespit edilerek tutuklanan Ömer Tunç’un plakayı değiştirdiği öne sürüldü. Tunç’un kiralık araca normal salon araç plakası taktığı ileri sürüldü.

Türkiye’de 3 tutuklama

Cinayetin Türkiye ayağında ise Söylemez çetesinin lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alındı.

Mustafa Söylemez ile 2 adamının KKTC’de ifadesine ve bilgisine başvurulan bazı şahısların verdiği bilgiler üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Söylemezler çetesinin Falyalı ile temas kurduğu; telefonla sık sık aradığı, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddiası ortaya atılırken, Türkiye emniyet güçlerinin 3 şüphelinin sorgusuna devam ettiği belirtildi.

Eşi ve çocukları orada değildi

Olayla ilgili hem KKTC’de hem de Türkiye’de geniş çaplı soruşturma sürerken, iddia edildiği gibi eşi ve çocuklarının olay esnasında orada olmadıkları öğrenildi.

Falyalı’nın eşinin ve çocuklarının içerisinde bulunduğu aracın saldırı bittikten sonra olay yerine geldiği bilgisi elde edildi.

Falyalı’nın eşinin ambulans ve polisi aradığı belirtilirken, Falyalı’nın cesedine yapılan otopsi sonucu da açıklandı.

Bedeninden 16 kurşun çıktı

Falyalı’nın başına bir, vücudunun çeşitli yerlerine 15 toplam 16 kurşun isabet ettiği belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş'ın ise vücuduna, başına ve ensesine 6 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Polis: Bağlantıları var

Bu arada dün öğlen saatlerinde mahkemeye çıkarılan Yusuf Güneş hakkında bir gün tutukluluk emri alınırken, polis duruşmada detayları aktardı.

Polis çavuşu Tolga Ateşli, Yusuf Güneş’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, önceki gün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in 25 Ocak 2022 tarihinde KKTC’ye birlikte geldiklerini açıkladı.

Polis, Tunç ve Güneş’in Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu; iş yaptıklarını ifade etti.

Polis çavuşu Ateşli, cinayetle ilgili bazı isimler tespit edildiğini ve tespit edilen bu şahısların arandığını söyledi.

Polis, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade eden polis, zanlı Güneş’in bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlı Tunç ile Güneş bugün yeniden duruşmaya çıkarılacak.