50 bin TL ödedi

Suna ERDEN

Girne’de 31 Ocak günü Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’a silahlı saldırı düzenleyen

27 yaşındaki Kamil Sezgin’in saklanmasına yardım ettiği; evinde gizlenmesine izin verdiği iddiasıyla tutuklu bulunan Mehmet Bahçeci hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Kamil Sezgin’in 31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de Mehmet Akacan’a yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini anımsattı. Koçer, Mehmet Bahçeci’nin olaydan önce ve sonra Sezgin’in saklanması ve suçtan kaçması için yardım ettiğini söyledi. Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu ve işletmecilik yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki kişinin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu?

Kamil Sezgin, Servet Genç ve Mehmet Bahçeci tutuklanmıştı. Genç ve Bahçeci’nin Sezgin’e olaydan önce ve sonra saklanması için yardım ettiği iddia edilmişti. Silahlı saldırıda sol ayağından yaralanan Akacan ise tedavi altına alınmıştı. Akacan’ın ayak kemiklerinde çoklu kırık oluştuğu bildirilmişti.