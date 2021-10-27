2 gündür kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yamaçköy’de, Pazartesi akşamı 18.30 sıralarında, evinden ayrılan 39 yaşındaki Meryem Toprak’tan haber alınamıyor. Engelli olduğu belirtilen Toprak’ı arama çalışmaları sürerken, polisin yanı sıra Sivil Savunma Ekipleri de genç kadını arıyor. Ekipler Yamaçköy’deki kuyulara, ovalara, arazilere ve atıl durumdaki boş binalara bakarken, dronelerle havadan arama çalışmaları da yapılıyor.

Polisten yapılan açıklamada, “25 Ekim 2021 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Yamaçköy’de sakin engelli birey Meyrem Toprak kalmakta olduğu ikametgâhından ayrıldı ve halen geri dönmedi” denildi. Polis, Meyrem Toprak’ı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.