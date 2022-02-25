2 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’nın katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, zanlılara çelik yelek giydirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmada çıkarılan zanlılarla ilgili yeni iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Murat Bayram, 3 zanlının gönüllü ifade verdiğini söylerken, içeriğine dair bilgi vermedi.

Polis, yeni kanıtlar bulduklarını, bunların analiz için Türkiye’ye gönderileceğini, bu yönde gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı ancak emarelerin ne olduğuna dair de açıklama yapmadı.

Olayda kullanılan iki araç daha tespit ettiklerini ifade eden Bayram, takip sisteminin (GPS) mercek altına alınacağını, araçların gittiği güzergahların belirleneceğini söyledi.

Kamera incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Bayram, yeni bulgular tespit edildiğini, 10 yeni kamera kaydına daha ulaşıldığını belirtti.

Halen aranan 2 şahıs olduğunu bildiren Bayram, zanlılar ile olayda öldürülen Falyalı ve Demirtaş’ın telefonlarında DATA incelemesinin devam ettiğini söyledi. Murat Bayram, inceleme sonucu yeni bulgulara ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye’deki 8 şahıstan 3’ünün adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığını, 5’inin ise cezaevine gönderildiğini belirten Bayram, Türkiye’den gerekli resmi yazıların gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Sorgulanması gereken 40 kişi daha olduğunu ifade eden Murat Bayram, zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasını talep etti.

Mahkeme,, 3 zanlının tutukluluk sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verdi.

Cinayetten sonra otele gitti

Bu arada Falyalı cinayetiyle ilgili Türkiye basını yeni iddialar ortaya attı. Olayla ilgili Türkiye’de tutuklu bulunan Cengiz Şener’in, Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin eden ve kaçak yollarla ülkeye gelmesini sağlayan kişi olduğu belirtildi.

Şüphelilerden Türkiye’de tutuklu bulunan Abdurrahim Çelik’in ise Falyalı'nın aracının olay yerine yaklaştığını tetikçilere ileten gözcü Musa Çiçek'in keşif yaparken kullandığı cep telefonu ve eylemi gerçekleştiren Ömer Tunç'un hattının çıkarılması için kimliğini kullandırdığı öne sürüldü.

Ömer Tunç’un ise suikastta kullanılan araçları kiralayan isim olduğu belirtildi.

Tunç’un cinayetten sonra Girne'de bir otelin casinosuna girdiği ve burada yakalandığı ortaya atıldı. Yapılan incelemelerde otele park ettiği yerde bulunan çöp kutusuna bir şey attığı saptandı. Çöp kutusunda bulunan eldivendeki DNA izleri Tunç'unkiyle eşleşti. Eldivende aynı zamanda atış artık (swap) izlerine rastlandı.