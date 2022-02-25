50 Euro için 3 yıl hapislik

Akıncılar bölgesinde yabancı uyruklu 13 kişiyi yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışırken suçüstü yakalanan sanıklar Nouman Ali, Nouman Khan ve Zohaib Ali hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 3’er yıl hapse mahkûm edildi. Kararda sanıkların 13 mülteciden toplam 650 Euro aldıkları açıklandı.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanıkların işledikleri insan kaçakçılığı suçunun ciddi ve vahim olduğunu belirtti. Soytaç, sanıkların suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını söyledi. Soytaç, sanıkların 13 göçmenden kişi başı 50 Euro aldıklarını açıkladı. Yargıç Soytaç, sanıkların insan kaçakçılığını çalıştıkları işyerlerine ait araçları kullanarak yapmaya çalıştıklarını, işverenlerini de mağdur ettiklerini ifade etti. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdiklerini ifade eden Soytaç, oybirliği ile 3’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Akıncılar bölgesinde 11 Aralık 2021 tarihinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli 3 araç tespit etti. Yapılan takip sonucu araçların yasa dışı bir şekilde güneye gitmeye çalıştıkları belirlendi. Polis araçları durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 3 araçta Raja Muhammad Naveed,, Brahim Kone, Muhammad Israr, Ahmat Faisal Furmulu, Ahmad Tamım Mırzada, Khalid Sultanı, Ahmad Faisal Mırzada, Alisina Ehsanzaı, Zeshan Sıtanıkzı, Muhammed Bilal, Patiyence Markus Danat, Cherah Nbombon ve Grace Ngalula Kalele isimli zanlılar tespit edildi. Suçüstü yakalanan insan kaçakçıları, soruşturmanın ardından 20 Aralık tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.