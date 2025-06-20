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Ürünler kül oldu

Alayköy’de yiyecek ve içeceklerin bulunduğu depoda çıkan yangın zarara yol açtı

Ürünler kül oldu

Abdullah SUİÇMEZ
Alayköy’de dün bir işletmeye ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu alevler sardı.  
Yoğun duman her yeri kaplarken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Elde edilen bilgiye göre; Alayköy’de yiyecek ve içeceklerin muhafaza edildiği depoda saat 11.30 sıralarında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu kaplarken, kara dumanlar etrafı sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak depodaki içecek ve yiyecekler yanarak kül oldu. 

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025, 10:01
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