Lefkoşa’da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin tam karşısında inşa edilmekte olan caminin kubbe bölümünde dün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, çıkan alevler büyümeden söndürüldü.