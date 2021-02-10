Kontrolden geçecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen “keserli cinayet”le ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayette şüpheli olarak tutuklanan Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu’nun polisteki sorgusu devam ederken, tüm şüpheleri üzerine çeken teyze sonunda itiraf etti.

Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Cemaliye Onyıldız’ın İbrahim Mengi tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdüğü açıklandı.

Soruşturma devam ederken, iki zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın 5 Şubat 2021 tarihinde meydana geldiği, Mengi’nin Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhında ölü bulunduğu hatırlatıldı. Soruşturmayı yürüten polis, olayın meydana geldiği evde yapılan aramada salon, mutfak, koridor ve banyoda kan örneği bulunduğunu söyledi. Polis, evin koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan keser ve İngiliz anahtarı da bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, ayrıca ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, mutfakta çöp naylonu içerisinde maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik ile yerde Mengi’ye ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu da söyledi.

Çamaşır makinesi içerisinde üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare alındığı kaydeden polis, zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını belirtti.

Kıyafetler incelenecek

Polis, zanlıların 6 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri aldığını, bu süre içerisinde ikametgâhta yeniden arama yapıldığını ve başka emarelerin de tespit edildiğini anlattı. Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen polis, Sinem Cesuroğlu’nun sağ kulağında sert bir cisim tarafından alınan darbeden kaynaklanan bir kesik tespit edildiğini vurguladı.

Polis, konuşma ve işitme engelli olan zanlı Cemaliye Onyıldız’ın polise verdiği beyanda Halil İbrahim Mengi tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdüğünü ifade etti.

Polis, cinsel saldırı olup olmadığına dair tespit için Mengi’nin ve Cemaliye Onyıldız’ın kıyafetlerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, 20 ifadenin daha temin edileceğini, söz konusu ikametgâhta tekrar arama yapılacağını, parmak izi araştırmalarının sürdüğünü ve zanlıların Barış ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kontrolden geçirileceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.