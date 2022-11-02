Ters dönüp durdu

Lefkoşa’da 204 miligram alkollü olduğu belirlenen 21 yaşındaki sürücü aşırı sürat sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solundaki bordür taşlarına, ardından bir iş yerine ait balkona ve cam kapıya çaparak çarparak devrildi. Kaza sonucu yaralanan Ahmet Açıkel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza dün 02.00 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Açıkel, SE 409 plakalı salon aracıyla batıya seyrederken 204 miligram alkol altında aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına çarptı.

Kazanın şiddetiyle beton duvara da çarpan araç, kontrolsüz bir şekilde Metehan çemberi üzerinde yolun batısında bulunan Motorcity isimli iş yerinin girişindeki beton balkona da vurdu. Savrulmaya devam eden araç, önce Motorcity’e ait 7 metre yüksekliğindeki cama ardından beton kolona çarparak tavanı üzerinde durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Açıkel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, üç araç çarpıştı

Öte yandan Girne’de de alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada, üç araç çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi yaralanırken, alkollü sürücü tutulandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam saat 21.25 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, Serkan Şimşek (E-35) yönetimindeki JJ 142 plakalı salon araç ile 172 promil alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, banket içerisinde park halinde bulunan Jale Karayalçın (K-31) yönetimindeki RL 156 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, RL 156 plakalı araç ileriye doğru savrulup, önünde bulunan Nilufer Beddur (K-45) sorumluluğundaki HE 808 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan RL 156 plakalı araç sürücüsü Jale Karayalçın (K-31), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.

JJ 142 plakalı araç sürücüsü Serkan Şimşek ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.