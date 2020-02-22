Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı önceki gün parti yetkilileri ve Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu üyeleri ile birlikte Perşembe Pazarını ziyaret etti, alışveriş yapan halkla sohbet etti.

Çarşamba günü de İşadamları Derneği’nde (İŞAD) düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Arıklı burada dernek üyelerine neden Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, seçilmesi halinde neler yapacağını anlatan bir de sunum yaptı.

Verilen bilgiye göre, Arıklı, sunumunda YDP’nin “Çatı Aday” konusunda çok uğraştığını DP’nin de kendilerine destek verdiğini ama sağdaki diğer iki partinin bu işe “çomak soktuğunu” anlatarak şunları söyledi:

“Biz YDP olarak aylar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla yarışacağız diye karar ürettik. Ama gelinen noktada ‘Türkiyesiz bir Kıbrıs’ arzu eden dış güçlerin bu seçimlere müdahil olacağını fark ettik. Bu sebeple seçimleri ilk turdan kazanmak adına çatı aday formülü arayışına girdik. Çatı adayın kim olacağını halka soracaktık. Başbakan ve Yardımcısı İstanbul’a giderken Kudret Özersay emrivaki yapıp adaylığını erkenden ilan etti ve Çatı aday formülünü bozdu. Zaten Ersin Tatar’da fırsat bekliyordu. Böylece KKTC’ye inananların seçimleri ilk turda kazanma ihtimali ortadan kalktı. Dış güçler KKTC’de bir oyun oynamak istiyorlar. Ama biz bu oyunu bozarız. Bunun için meydandayız” dedi.

Maraş, ekonomiyi ayağa kaldırır

Maraş açılımı konusuna da değinen Arıklı, “Maraş’ın açılması KKTC ekonomisini ayağa kaldırır. Maraş’ın sadece tamiratı için ekonomiye akacak para 2,5 milyar dolardır. Bu parayı ekonomiye aktarmamız gerekiyor. Orada on binlerce insana istihdam olanağı sağlanacak. Ama ‘Bu hükümette bu ciddiyet bu irade var mı?’ diye sorarsanız, ‘yoktur’ derim. İradesiz, samimiyetsiz ve icraat kabızlığına yakalanmış bir hükümet var” dedi.

Yuvarlak masa toplantısı soru ve cevap bölümüyle sona erdi.