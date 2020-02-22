İkna edemedik

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Ine Soreide, Rum kadınların siyasette daha çok yer alması için tavsiyelerde bulundu. Soreide, Rum kadınlarına ‘cesareli’ olmalarını ve siyasetten korkmamalarını tavsiye etti.

Güneydeki temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristopdulidis’le görüşen ve bir konferansa katılan Soreide, Lefkoşa’nın Yeşil Hat bölgesini de gezdi.

Bu arada Norveçli kadın bakan Ine Soreide’nin, Kıbrıs Türk kesiminden bir kadın örgütünün kuzeyi de ziyaret etmesi yönündeki girişime olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 11:47