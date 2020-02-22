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Norveç Dışişleri Bakanı Ine güneyi gezdi, kuzeye gelmedi

İkna edemedik

  Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Ine Soreide, Rum kadınların siyasette daha çok yer alması için tavsiyelerde bulundu. Soreide, Rum kadınlarına ‘cesareli’ olmalarını ve siyasetten korkmamalarını tavsiye etti.

   Güneydeki temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristopdulidis’le görüşen ve bir konferansa katılan Soreide, Lefkoşa’nın Yeşil Hat bölgesini de gezdi.
  Bu arada Norveçli kadın bakan Ine Soreide’nin, Kıbrıs Türk kesiminden bir kadın örgütünün  kuzeyi de ziyaret etmesi yönündeki girişime olumlu yanıt vermediği öğrenildi. 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 11:47
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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