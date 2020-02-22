Rumlara moral verdi

Fransa’nın dünyaca ünlü uçak gemini “Charles De Gaulle” dün sabah Limasol limanına demirledi. Kıbrıslı Rumlara moral veren bu ziyaret nedeniyle Rum Haber Ajansı özel fotoğraflar yayınladı ve geminin 26 Şubat’a kadar burada kalacağını bildirdi.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre; uçak gemisinde 20 “Rafale Marine” savaş uçağı, iki adet “E-2C Hawkeye” tipi erken uyarı ve kontrol uçağı, bir adet “Caiman” helikopteri, 2 adet de “Dauphin Pedro” tipi helikopter bulunuyor.

Fransız deniz görev gücünün bir parçası olarak Limasol limanına bugünlerde “Var” isimli ikmal tankeri ile “Psara” isimli Yunan firkateyninin demirleyeceği bildirildi.

Fransız Amiral Marc Aussedat ise yaptığı açıklamada, uçak gemisinde Bin 800 personel bulkunduğunu belirterek, ana görevlerinin Ortadoğu’da Işid terör örgütüne karşı caydırıcılık yaratmak olduğunu söyledi.