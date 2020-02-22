Koydu çantaya götürdü

Lefkoşa’da temizlik için gittiği birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen, tasarrufunda 193 parça ziynet eşyası tespit edilen Nargiza Udayewa hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlının evinde bulunan 193 parça ziynet eşyasının 109’unun sahibi bulurken, geriye kalan 84’nün ise kime ait olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Türkmenistan uyruklu zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa'da Gizem Kutruza'nın evine temizliğe giden Nargiza Udayewa’nın 2019 yılı Ağustos ve 2020 yılı Şubat ayları arasında 87 parça ziynet eşyası çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine19 Şubat 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 193 parça ziynet eşyası tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, aramalar esnasında zanlının görevli memurları engellemeye çalıştığını da belirtti.

Polis, zanlının evinde bulunan ziynet eşyalarının Gizem Kutruza'ya gösterildiğini, 87 parçasının kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis memuru, ziynet eşyalarından 15 parçanın Emete Mavili'ye, bir tanesinin Arzu Çevre'ye ve 6 adedinin de Sıdıka Hudaoğlu'na ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, halen sahibi tespit edilemeyen ziynet eşyalarının olduğunu ve bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.