Durumu kritik

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde dün meydana gelen trafik kazasında 60 yaşındaki yaya Ahmet Yıldız’a araba çarptı.

Mehmet Berrak yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Yıldız’ın kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edildiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet Berrak, yönetimindeki PJ 625 plakalı Van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada,

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız’a çarptı.

Polis soruşturma başlattı

Kaza sonucu yaralanan Yıldız Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yayanın durumunun ağır olduğu, kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edildiği, ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.