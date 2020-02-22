200 kurpiyer alınacak

Kıbrıslı Rumların, 2019 yılının son 3 ayında, Güney Kıbrıs’taki casinolarda 323 milyon 900 bin Euro harcadığı, bunun bir önceki yılın aynı döneminde harcanan paranın iki katı olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rumların, 2018’in son 3 ayı ile kıyaslandığında, neredeyse iki katı daha fazla parayı casinolarda harcadıklarının gözlemlendiğini yazdı.

Haberde, 2018 yılının son 3 ayında, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerde 180,2 milyon Euro harcandığı anımsatıldı.

Bu arada C2 Casinos adıyla faaliyet gösteren Hong Kong kökenli casino şirketinin, 2021’de Limasol’da faaliyete girecek olan dev casinoda çalıştırmak üzere 200 yeni kurpiyer istihdam edeceği kaydedildi.