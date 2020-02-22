Olacak iş değil

Aytuğ TÜRKKAN

Trafik Dairesi, 26 kalemden oluşan vergilerle vatandaşlardan 2019 yılında 234 milyon Türk Lirası topladı. Ancak bu para ne yol güvenliğine, ne de Karayolları’nın güçlendirilmesine harcandı. Toplanan tüm para Maliye Bakanlığı’nın kasasına aktarıldı ve büyük ölçüde kamu görevlilerinin maaş ödemelerinde kullanıldı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 2019 yılında sadece seyrüsefer ruhsatlarından 146 milyon 151 bin 454 TL toplandı. Yeni araç kayıtlarından elde edilen gelir ise 34 milyon 407 bin 8 TL oldu. Bunun yanı sıra trafik cezalarından da önemli miktarlarda gelirler elde edildiği halde, Ulaştırma Bakanlığı’na yollar için sadece 23 milyon liralık bir kaynak aktarıldı.

Bir yılda 40 milyon TL’lik artış

Daire tarafından hazırlanan 2019 yılına dair istatistiklere göre; Trafik Dairesi’nin 2019 yılında yaptığı 548 bin 232 işlemden elde ettiği toplam gelir 234 milyon 54 bin 612 TL oldu.

Bu rakam 2018 yılında 193 milyon 457 bin 731 TL idi. Her yeni yılın başında harçlara yapılan zam, bir sonraki yılın gelirlerini de muazzam bir oranda artırırken, bu yöntemle bir yılda dairenin geliri 40 milyon 596 bin 881 TL artış gösterdi. Ancak gelirler artmasına rağmen, yol güvenliği konusunda gözle görülür hiçbir adım atılamadı.

Seyrüseferden 146 milyon TL gelir

Trafik Dairesi çatısı altında ise vatandaştan 26 kalemde para tahsil ediliyor. Devlet, bu 26 kalem içerisinde en yüksek geliri seyrüsefer ruhsatlarından kazanıyor. 2019 yılında devletin sadece seyrüsefer kazancı 146 milyon 151 bin 454 TL oldu.

Yeni araçların kaydı da dairenin önemli gelir kaynağını oluşturdu. 2019 yılında toplam 10 bin 636 yeni araç kaydı yapıldı. Devletin bu araçların kaydından elde ettiği gelir 34 milyon 407 bin 8 TL olarak belirlendi.

Araçların devir işlemlerinde de 2019 yılında devlet 11 milyon 596 bin 331 TL kazanç sağladı.

Araç muayenesinden 21 milyon TL

Trafik Dairesi araç muayene işlemlerinden de büyük kazanç sağlıyor. Bu alandaki veriler incelendiğinde vatandaşların büyük bir bölümünün cezalı muayene işlemi yaptırmaları dikkat çekti. Trafik Dairesi 2019 yılında araç muayenelerinden toplam 21 milyon 812 bin 113 TL topladı. Bu rakamın 13 milyon 158 bin 774 TL’si gecikmiş, dolayısıyla cezalı yapılmış muayene işlemlerinden oluştu. Dairenin bir gelirinin de gecikme zamları olduğu görüldü. 2019 yılında gecikme zammından elde edilen gelir 5 milyon 976 bin 509 TL oldu.

En çok gelir Lefkoşa’dan toplanıyor

Trafik Dairesi’nin gelirleri en çok kazanç Lefkoşa’dan sağlanıyor. Lefkoşa’dan 136 milyon 224 bin 646 TL’lik kazanç sağlanırken, ikinci sırada Gazimağusa geliyor. Gazimağusa’da 43 milyon 352 bin 981 TL’lik vergi toplanırken, Girne’den ise 39 milyon 257 bin 764 TL’lik işlem yapıldı. Güzelyurt’tan yapılan tahsilatın miktarı ise 12 milyon 960 bin 720 TL oldu. En az kazanç Lefke bölgesinden elde edildi; 2019 yılı içerisinde Trafik Dairesi’nin elde ettiği gelir sadece 2 milyon 258 bin 499 TL’de kaldı.



26 kalemden oluşan vergiler

Trafik Dairesi’nin vergi adında topladığı 2019 yılında toplam 234 milyon TL’yi bulan 26 kalem ise şunlardan oluşuyor:

“Yeni araç kaydı, seyrüsefer ruhsatı, devir işlemi, ZZ ve ZT kaydı, ZZ ve ZT seyrüsefer ruhsatı, kayıt yenileme, tıp ve sınıf değişikliği, yeni satışı ruhsatı, yeni olmayan satıcı ruhsatı, römork kaydı, römork ruhsatı, çıkış izni, muayene harçları (günlük-gecikmiş), sair, gecikme zammı, GKK, KDV, özel tahsisli, plaka satış, F2 tahsilatı amblem ücreti, aylık detay düzeltme raporu, gümrük çıkışı, romörk kaydı F 149 R”

Radarlardan da 14 milyon TL

Trafik Dairesi, trafik radarlarından da gelir elde ediyor.2019 yılında radarlardan da yaklaşık 14 milyon TL toplandı. Ancak bu rakam da yolların bakımı, onarımı ve güvenliği için kullanılmadı.