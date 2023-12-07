Huzuru bozdular

Tanıştıkları gün, arkadaş olup kaynaşan, akşamına da bir evde buluşup mangal yakan Faslı öğrencilerin eğlencesi kısa sürdü.

Ziyad Zemrag, Anwar Bouddare ve Reda El Assal isimli zanlılar alkol aldıktan sonra sabaha karşı kavgaya tutuştu.

Kavga esnasında Ziyad Zemrag mangal şişleriyle Anwar Bouddare ve Reda El Assal’a saldırdı. Sırtına darbe alan Assal yaralanırken, Ziyad Zemrag da yüzüne yumruk yedi.

Olayın ardından aranan şahıs ilan edilen zanlılar önceki gün tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, olayın 30 Kasım 2023 tarihinde, 05.30-06-30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Huzur Sokakta meydana geldiğini söyledi.

Polis, Ziyad Zemrag, Anwar Bouddare ve Reda El Assal arasında tartışma yaşandığını belirtti.

Polis, çıkan tartışmada Ziyad Zemrag’ın ellerine şişleri alıp, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’a doğru salladığını, Assal’ın sırtına vurarak, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın da Zemrag’ın yüzüne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek, sol göz kısmında derin yara oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, olayın ardından darp edilen Ziyad Zemrag’ın hastaneye gittiğini, ilk etapta mağdur konumunda olduğunu açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını, onların da şikayetçi olması üzerine Ziyad Zemrag’ın da yakalandığını ve 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın ifadelerinde olay günü Ziyad Zemrag ile tanıştıklarını, birlikte yemek yiyip, sohbet ettiklerini ancak alkol aldıktan sonra ortamın gerildiğini, kavga çıktığını, karşılıklı bir birlerine vurduklarını anlattıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 09:54