Tercihleri viski

Lefkoşa’da birden fazla marketten 28 bin TL değerinde 22 şişe içki çalan Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı Zor, 28 şişe içkiden sadece 8 tanesinin çalıntı olduğunu, diğer 20’sini satın aldığını öne sürdü.

Zanlı, “İçkileri daha yüksek fiyata satıp, para kazanacaktım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren marketlere müşteri olarak giren zanlıların içki reyonlarında satışa sunulan 22 adet içkiyi çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların içkileri montlarının içerisinde saklayarak, çaldıklarını açıkladı.

Polis, olayın 5 Aralık’ta bildirildiğini, zanlıların tespit edilerek, aynı gün tutuklandıklarını ifade etti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 15 bin TL değerindeki 5 adet Black Label, 3 adet Chivas Regal, bir adet Bowmore, bir adet Double Black Chivas Regal, bir adet Caol Ila, bir adet Lagavulin mark içki tespit edildiğini söyledi.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis, zanlıların birlikte kaldığı evde yapılan aramada ise 13 bin TL değerindeki 7 adet Chivas Regal, 2 adet Black Label ve bir adet Bowmore marka viski bulunarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Besmar Süpermarket, Okmar Süpermarket ve Belça Süpermarket isimli işletmelere birçok kez girip, satışa sunulan muhtelif markalardaki içkileri çaldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Ege Mert Zor, “Sadece 8 şişe çaldım, diğerlerini satın aldım, daha yüksek fiyata satıp, para kazanacaktım” dedi.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.