38 bin TL için başı belada

Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri satan bir işyerinde satış danışmanı olarak çalışan Cihan Yarkın, iş yerine ait malları satıp, faturalarla oynayarak, 38 bin 162 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılırken, zanlının 38 bin 162 TL parayı 2023 yılı Mayıs-Kasım ayları arasında çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının Lefkoşa'da faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satan bir işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığı sırada, müşterilere yaptığı satıştan temin ettiği gerek nakit gerekse slip üzerinden aldığı ödemeleri şirket hesaplarına geçirmediğini söyledi.

Polis, zanlının daha önceden tahsil ettiği faturaların numaralarını kullanarak, satmış olduğu malları müşteriye iade etmiş gibi gösterip, hazırladığı 59 adet sahte faturayı şirkete sunduğunu açıkladı. Polis, zanlının bu yolla 38 bin 162 TL parayı tasarrufuna geçirip çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.