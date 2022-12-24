TMT ruhu yaşatılacak

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla muharip derneklere ziyaretlerini sürdürüyor.

Maliye Bakanı Şan bu çerçevede TMT Mücahitler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Şan, TMT Mücahit ve Mücahidelerinin var oluş mücadelesinin unutulmayacağının altını çizerek, TMT ruhunun yaşatılacağını kaydetti.

Muharip ve malul gaziler derneklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Şan, “Atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin farkındayız. Sizlerden aldığımız kutsal değerleri daha ileriye götürmek en büyük vazifemiz olduğunun da bilincindeyiz. Bu bağlamda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile çıktığımız iki devletlilik politikasını dünyaya tanıtmak ve Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak en büyük görevimizdir. Gazilerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz rahat uyusun. Emanetleri emin ellerde yücelmeye devam edecektir” dedi.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın anlamlı bir günde ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ziyarette ayrıca, ülke gündemi, derneğin çalışmaları, talep ve beklentiler ile ilgili de genel değerlendirmelerde bulunuldu.



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 10:36