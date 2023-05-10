Bir nedeni olmalı

Cumhuriyet Meclisinin dünkü toplantısında yangın ve eğitim konuları gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, özel okulların ücretlerine müdahale etme yetkilerinin olmadığını belirterek, “Asıl görev devletin kendine ait okulların altyapısını güçlendirerek, vatandaşın özel okullara gitme ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır” dedi. Çavuşoğlu, ülkede artan nüfusa bağlı olarak 20’ye yakın okul ihtiyacı ortaya çıktığını ifade etti. Ülkede 57 bin öğrencinin, 12 bininin özel okullarda eğitim gördüğünü açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Eğer 12 bin öğrenci devlete gelecek olursa, ancak bu kadar hızlı ikinci bir eğitime geçerek, bunu yapabiliriz” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ailelere “Özel okullarda bilsinler ki bu ücretleri ödeyemez durumdaysalar veya ödemek istemiyorlarsa, devlet okullarına döndüklerinde çocukları mahvolacak diye bir düşünceye kapılmasınlar” diyerek seslendi ve devlet okullarındaki eğitim seviyesinin, özel okulların gerisinde olmadığını vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda yangın ve eğitim konuları da gündeme getirildi.

Şahali: Emniyet şeritleri yalbır yalbır parlaması lazım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Yangın Gerçeği ve Hazırlıklılık” konulu güncel konuşma yaptı.

İçinde bulunulan sezonun yangın sezonu olduğunu ifade eden Şahali, Yeşilırmak’taki yangına işaret etti. Şahali, tarihi büyüklükte yangınlara karşın, yangınlara hazırlığın gereken biçimde yapılmadığını kaydetti.

Yangın hazır kuvvet ekiplerinin zamanında oluşturulduğunu dile getiren Şahali, buna karşın yangın emniyet şeritlerinin açılması konusunda zafiyet olduğunu söyledi. Emniyet şeritlerinin hâlâ açılmadığını ifade eden Şahali, önleyici faaliyetlerin çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Emir komuta söz konusu olacaksa en üst noktada Orman Dairesi’nin olması ve kimsenin kendi başına hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Şahali, “Temel sorumluluk ve yönetsel yükümlülük Orman Dairesi’ne ait olmalıdır” dedi.

Oğuz: Keşke bu yangın olmasaydı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise Şahali’ye yanıt verdiği konuşmasında, Yeşilırmak’taki yangın hakkında, “Keşke bu yangın olmasaydı” dedi. Oğuz, elektrik telleriyle ilgili Orman Dairesi’nin ilgili daireye gerekli yazıyı yangından önce de sonra da yazdığını belirtti.

Yangın hazır kuvvet ekibi 200'e çıkarılacak

Yerel yönetimlerle iş birliği yapılması gerektiğini ifade eden Oğuz, Orman Dairesi’nin iş makine sayısında arızalar nedeniyle zaman zaman azalma olduğunu söyledi. Orman Dairesi’nin Nisan ayı başından itibaren yangınla ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Oğuz, yangın hazır kuvvet ekibinin sayısının gelecek yıl 200’e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeşilırmak’taki yangına da değinen Bakan Oğuz, doğal afet durumunda ortak çalışmanın önemini vurgulayarak, “Bütün unsurları teyakkuza geçirdik” dedi.

Personel açığının kapatılması, daha bilinçli ve uzman kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirten Oğuz, yangın açısından tehdit unsurlarının çoğaldığını söyledi. Yangınları gözetlemek için seyyar kameralar olduğunu ancak insan ihbarının daha önemli olduğunu kaydeden Oğuz, Yeşilırmak yangınına çok kısa sürede müdahale edildiğini kaydetti.

Çolakoğlu: Halkın isteklerine kulaklar tıkandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Üç Maymunu Oynayan Gayrimeşru Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Yangın konusuyla konuşmasına başlayan Çolakoğlu, envanterlerin güncellenmesi gerektiği üzerinde durdu. “Tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı önlemlerin alınmaması ancak ihtiyaç olmayan alanlar için geçici işçi istihdam edilmesini” eleştiren Çolakoğlu, halkın istediklerine ve beklentilerine kulakların tıkandığını ifade etti. Kara sınır kapıları konusuna da değinen Çolakoğlu, sınır kapılarında geçişleri kolaylaştırabilecek adım atılmadığını kaydetti.

Solyalı: Açlık sınırı bir yılda yüzde 70'in üzerinde arttı

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Sosyal Devlet ve Sosyal Denge” konulu güncel konuşma yaptı.

Açlık sınırının sendikalar tarafından 14 bin 148 TL olarak ortaya konduğuna işaret eden Solyalı, açlık sınırının bir yıl içerisinde yüzde 70’in üzerinde arttığını söyledi.

Özel okullar konusunda hükümetin elinde yetki olmadığının söylendiğine değinen Solyalı, “serbest piyasa, vahşi kapitalizm” söylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Anayasa’nın maddelerine değinerek, devletin sorumluluğuna dikkat çeken Ürün Solyalı, “12 bin tane öğrenci, okul pahalıdır deyip kamu okullarına yönelirse ne olacak?” diye sordu.

Çavuşoğlu: Özel okul ücretlerine müdahale yetkimiz yok

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Solyalı’ya yanıt verdi. Hukukçulardan aldıkları cevaplara göre, özel okul ücretlerine müdahale etme yetkilerinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, halkın haklı olduğu ve kendilerinin ivedi olarak tamamlamaları gereken noktanın, devletin bir kişiye zorunlu eğitim mecburiyeti getirirken ve fırsat eşitliği şartı hedefi ortaya koyarken, bunu sağlama noktasında gerekli yatırımın yapılmamış olması olduğunu kaydetti.

Artan nüfusa bağlı olarak 20’ye yakın okul ihtiyacı ortaya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, okulların daha da gelişmesi gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, okul standartlarını olması gerektiği noktaya getirip, tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini belirtti.

57 bin öğrencinin, 12 bininin özel okullarda eğitim gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, özel 3 okulun 2 tanesinin ücretlerinde yüzde 3-5 oranında döviz bazında bir artış yaptığını, bir tanesinin ise yüzde 40 oranında artış yaptığını dile getirerek, “Orada aslında TL bazlı bakıldığında diğer yüzde 3-5 oranında artış yapan okulun altında TL bazlı bir ücret görülmektedir” dedi.

4 bin dolar neden 6’ya yükseldi

Geçen yıl 4 bin dolar civarında olan öğrenci ücretlerinin bu yıl neden 6 bin kusur dolara çekildiğinin sorgulanması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunun peşine düşmek lazım” şeklinde konuştu.

Ailelere seslenen Çavuşoğlu, “Özel okullarda bilsinler ki bu ücretleri ödeyemez durumdaysalar veya ödemek istemiyorlarsa, devlet okullarına döndüklerinde çocukları mahvolacak diye bir düşünceye kapılmasınlar” diyerek, devlet okullarındaki eğitim seviyesinin, özel okulların gerisinde olmadığını vurguladı.

Akpınar: Yüksek öğrenim alanında değişikliğe gidilmeli

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar ise, “Yasalar/Kurumlar ve Güncel Siyasi Gelişmeler” konusunda söz aldı.

Akpınar, ülkenin gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alındığında yasaların güncellenmesi gerektiğini ve yüksek öğrenim alanında da acilen değişikliğe gidilmesi gereken yasalar olduğuna işaret etti.

Eğitim alanındaki tüm paydaşların ihtiyaçlarını giderecek değişiklik yasa tasarısıyla ilgili bilgi veren Akpınar, bu değişikliklerle birlikte bir dizi sorunun çözüleceğini söyledi.

YÖDAK’ın siyasetin gölgesinde bir kurum olmaması gerektiğini, istedikleri değişikliklerle YÖDAK’ın yapısını da destekleyecek adımlar atılabileceğini dile getiren Akpınar, yasa tasarısıyla oluşan "hantal ve iş yapamaz" konumuna çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hamzaoğulları sessiz kalma eylemi yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmaların ardından sona erdi. Toplantının son konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, salonda hükümet kanadından kimsenin bulunmaması nedeniyle sessiz kalma eylemi yaptı.

Bu sırada Meclis Başkanı koltuğunu Emrah Yeşilırmak’tan devralan Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun acil bir durum olması nedeniyle az önce salonu terk ettiğini belirtti. Öte yandan hükümeti temsilen mutlaka bir bakanın salonda olması gerektiğini anımsatan Özdenefe, Hamzaoğulları’nın eylemine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Genel Kurul, sonraki toplantısını 15 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapacak.