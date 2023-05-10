Halk iradesi yok sayıldı

Halkın Partisi (HP), Ara Seçim’e katılmanın “gayrimeşruluğa göz yummak olduğunu” savundu.

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada, “bir yıl önce halk iradesi yok sayılarak kurulan hükümete karşı Meclis içinde olağan şekilde muhalefet yapmanın herhangi bir şeyi engelleyemeyeceği, muhalefetin daha da etkisizleştireceğinin son bir yılda yaşanarak görüldüğü” öne sürüldü.

Açıklamada, “Bu durumu sineye çekmek, sanki normal yollardan kurulan bir hükümet varmış gibi yapmak, Meclis’te halkın aleyhine her şey yapılırken bu gayrimeşru hükümeti istifaya zorlayacak adımlar atmak yerine Meclis’te oturup kalmak ne kadar yanlışsa, bu demokrasi ayıbını örtmek ve gayrimeşruluğu gizlemek için o vekil koltuğunu doldurmaya dönük bir ara seçime katılmak da en az o kadar yanlıştır” denildi.

Devletin varlığını ve bağımsızlığını korumak için yemin eden bir milletvekilinin bu türden müdahaleler ile gayrimeşru hükümetler kurulmasına sesini çıkarması gerektiği ve o koltuklarda oturup kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, ülkenin ihtiyacının bir ara seçim değil bir erken seçim olduğu görüşü yinelendi.

“Halkın Partisi, ilk erken seçime katılacak”

Halkın Partisi’nin yapılacak ilk erken seçime katılacağını vurgulanan açıklamada, muhalefet partilerine de “bu gayrimeşruluğa göz yummayın” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, UBP, DP ve YDP’nin “sırf koltukta kalmak için müdahale ile hükümet kurulmasına ‘eyvallah’ dediği ve buna ‘evet’ diyen vekillerin milletvekilliği yeminindeki bağımsızlık andına aykırı davrandığı” iddiasında bulunularak, aday olacak olan herkesin elini vicdanına koyup bu koltuğun neden boşaltıldığını ve sembolik anlamını kendi kendine sorması gerektiğini kaydedildi.

Şu anda UBP, DP, YDP, CTP ile Meclis dışındaki siyasi partilerin bir bölümünün bu ara seçimin “yanlış” olduğunu dillendirdiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Halkın Partisi herkesin yanlış olduğunu açıkça kabul ettiği bu ara seçime üstelik de sine-i millet kararı alarak kendisinin boşaltmış olduğu bu koltuğa aday olarak katılması söz konusu değildir. Halkın Partisi ara seçime değil ilk genel seçime katılacaktır. Kaldı ki yaşanacak olası siyasi gelişmeler neticesinde bu ara seçimin iptal edilmesi ve bir erken seçim kararı alınması ihtimali üzerinde de durulmalıdır. Ülke için zararın neresinden dönülürse kardır.”



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023, 11:09