Limasol hep ileriyi düşünüyor

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler "Bankacılık standartlarının üzerinde dijital dönüşüm ile teknolojiye adaptasyon hızını göz önünde bulunduran, lider banka olarak müşterilerimizi dünya çapında güncel teknolojik gelişimler ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

100. Yıl vizyonlarına dair bilgiler veren Kemaler, “Bizler, şimdiden, 100. Yıl planlarımızı hazırladık. 100. yılımızı yaşayacağımız o günlerde, nerede olacağımızı biliyoruz. Hedefimiz, 100. yılda Limasol Bankası’nın, Türkiye ve Avrupa’da, hizmet sunan, bir dünya markası olmasıdır.”

Kemaler; “Proje için tüm işlem akışlarımızı ve banka süreçlerimizi gözden geçirip optimize ederek; yeni sistem altyapısı için KKTC’nin en köklü dijital firmalarından Nucleus Software firması ile işbirliğimizi gerçekleştirdik. Üstün çaba ile gece gündüz demeden çalışan KOZA Proje ekibine ve süreç boyunca katkı koyanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

Öztürker: Birçok yeni atılım gerçekleşti

Yeni Nesil Bankacılık Programına geçiş projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan projeden sorumlu Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Müşteri ihtiyaçlarının, daha kapsamlı hizmetler ve tamamen kişiye özel çözümlerle karşılanmasını sağlamak üzere dijital dönüşümle birlikte yeni nesil bankacılık programı CoreTechsS programını uygulamaya koymanın haklı gururunu yaşamaktayız. Son dönemde yaşanan salgınla beraber, internet ve mobil bankacılıkta teknolojilerin, bankacılık hizmet modelini etkilemesiyle ortaya çıkan "Direkt Bankacılık" uygulaması ile tüketiciler tüm bankacılık faaliyetlerini şubeye gitmeden gerçekleştirmekte. Değişen teknolojiye ayak uydurmak için hazırlığı bir yıla yakın bir süre alan yeni nesil bankacılık proje geçişi kapsamında yatırımların yanı sıra birçok yeni atılımları da gerçekleştirdik…”

Yoğurtcuoğlu: Dijital dönüşüm ile gelişim…

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ise görüşlerini şu sözlerle aktardı:

“Bankamızın dijital dönüşüm sürecinin en önemli mihenk taşı olarak kabul ettiğimiz “Core Bankacılık programımızın değişikliği yerini Yeni Nesil Programa entegre etmiştir. Dijital dönüşüm ile gelişimin hiç bitmeyen bir döngü olduğuna inanmaktayız. Siz değerli müşterilerimize ve saygıdeğer halkımıza hizmet kalitemizi daha da artırarak en verimli şekilde hizmet vermenin sevincini yaşamaktayız.

Yeni bankacılık platformumuzda, teknolojiye yaptığımız sistematik ve öncü yatırımların gücüyle, "zamanın çok ötesinde" benzersiz bir hizmet altyapısı yarattık. Ürün ve hizmetlerden kurum içi süreçlerimize kadar, her alanda teknolojiye yaptığımız yatırımlar, Limasol Bankası’nı bugünlere taşıyan inovatif vizyon yaklaşımımızın bir unsuru olarak hayat bulmaktadır. Limasol Bankası her zaman hedeflerini belirleyen, sonrası için müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir kurum olmuştur ve olmaya da devam edecektir." Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da evrilmeye devam etmektedir. Ancak biz temel değerlerimizi değiştirmeden hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla değer yaratmaya devam edeceğiz ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için emek vereceğiz.”