Biyolojik mücadele şart

Emir ERTORUN

Çam kese böceğiyle mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle eylem başlatan Çevre Platformu, önceki gün Lefke’deki eyleminin ardından dün de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeydi. Çevre Platformu, basın açıklaması ve eylem yaparak ülkenin orman varlığının korunmasını istedi.

Bakanlık kapısına çam kese böceklerini bırakan Platform temsilcileri, çam kese böceği ile havadan biyolojik mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eyleme bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Eylemde, Çevre Platformu adına konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, ormanların ciddi risk altında olduğunu ifade etti. Tel, sivil toplum içinden gelen bakanın, çam kese böceği ile mücadelede uzmanların sesine kulak vermesini istedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını, çam kese böceği ile ilgili adım atmaya çağıran Tel, eleştirilerde bulundu, bakanın ormanlara karşı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

Tel, orman varlığının korunması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Hekimler ve mühendislerden destek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, Çevre Platformunun mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Platforma destek veren KEMA Vakfı Başkanı Orman Mühendisi İlkay İlseven ve Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün de, havadan mücadele yapılamadığı için çam kese böceğinin arttığını, evlere kadar geldiğini ve zarar verdiğine işaret etti, orman ve çevrenin korunması için bütçeye kaynak yaratılması gerekliliğine dikkat çekti.

Çevre Platformu basın açıklamasını okuyan Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten de, ülkenin geleceği için ormanların korunması gerektiğini vurguladı, ormanlarda yaşanan kayıpların sorumlusunun yetkililer olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından platform, kutu içerisindeki çam kese böceklerini bakanlık kapısına döktü.

