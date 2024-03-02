Ödüller verildi

Şampiyon Melekler Anıtı için Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın ödül töreni önceki akşam Gazimağusa’da Bandabuliya’da yapıldı.

Yarışmaya benzerleri arasında 11 proje ve yaklaşık 100 kişi ile son zamanların en yüksek katılımı sağlandı.

Dereceye girenler ile katılımcılara plaket ve belge verilen ödül töreninde ayrıca projelere ilişkin teknik toplantı içeren “kolokyum” düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler’i, en sevdiklerini, en değerlilerini 13 ay önce deprem yüzünden değil “katil bina” yüzünden kaybettiklerini ifade etti.

Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatmak için söz verdiklerini belirten Karakaya, birkaç ay önce ebedi mekanlarının yapımını bitirdiklerini belirtti.

“Daha savaşımız ve mücadelemiz bitmedi” diyen Karakaya, “Hep birlikte kenetlenmeye, tek yürek olmaya devam etmeliyiz. Daha yolun başındayız.” diye devam etti.

Etkinlikte ayrıca; KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve ödül törenine Başbakan Ünal Üstel’i temsilen katılan Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy birer konuşma yaptı.

Kimler ödül aldı?

Yarışma Jüri üyelerinin 26 Şubat tarihinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

Birincilik Ödülü’nü; Erhan Afşaroğlu, Şelay Aykılıç, Zekiye Yağmur Aydındağ, Merter Refikoğlu, İsmet Birman, Ulaş Yetkili, Ahmet Dağbaşı ve Çağan Oyaltan ekibi,

İkincilik Ödülü’nü; Özlem Olgaç Türker, Münevver Özgür Özersay, Erçim Uluğ, Meserret Ziya, Jasmine Dinand, Serhan Şensoy, Sema Halil Yakar, Hıvsiye Öztoprak Aremek, Aytunç Talu, Umut Türker ve Mukaddes Önen ekibi,

Üçüncülük Ödülü’nü; Şebnem Hoşkara, Beser Oktay Vehbi, Mukaddes Polay, Müge Rıza, Ege Uluca Tümer, İpek Cemmedo, Can Kara, Zehra Şonya, Ercan Hoşkara, Temuçin Yardımcı, Mustafa Onbaşı, Seyit Soydan Cambazoğulları ve Leyla Çınar ekibi aldı.

Jüri Özel Ödülü ise; Pınar Uluçay Righelato, Bahar Uluçay, Serhat Selışık, Aslı Özgürün, Ramadan İyikal ve Reşat Misli ekibine verildi.

