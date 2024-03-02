Öncelik Hollanda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, AB üyesi bütün ülkelerle, özellikle de Türkiye ile ilişkileri güçlü olan AB üyeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı kaydedildi. Bu çerçevede Hollanda’ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Hristodulidis, 34 yıl sonra Hollanda’yı ziyaret eden ilk Rum Yönetimi Başkanı oldu.

Fileleftheros, Hristodulidis’in Lahey temaslarıyla ilgili Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamayı “AB’deki Bütün Ortaklarla İlişkileri Güçlendirme… Başkan Hristodulidis Hollanda Ziyaretine Önem Veriyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre 28-29 Şubat’ta gittiği Lahey’de Hollanda Cumhurbaşkanı Willem Aleksander ve Başbakan Mark Rutte ile görüşen Hristodulidis, ziyaretinin 34 yıl sonra ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle “sembolik ama görüşülen konular ve Hollanda Başbakanı’nın Avrupa Konseyi toplantılarındaki rolü ve NATO Genel Sekreterliği adaylığı dikkate alındığında çok özlü ve önemli olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis “Hollanda’da bulunmam, AB’deki bütün ortaklarımızla, özellikle de Türkiye’yle güçlü ilişkiler içerisinde olanlarla ilişkilerimizi güçlendirme siyasi irademiz çerçevesindedir” dedi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda gerek savunma gerekse güvenlik eğitimleri konularında önemli ölçüde güçlendiğine dikkat çekti.

Hristodulidis, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatlar icra etme konusunda anlaşma yaptığını, çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasının da 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.