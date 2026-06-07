Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından Mayıs ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler, Yenikent Belediye Bulvarı’nda gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, gün boyu süren renkli aktiviteler ve akşam saatlerinde gerçekleşen konserle tamamlandı.

Yenikent Belediye Bulvarı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan sevilen sanatçı Simge hem kıyafeti hem de performansıyla büyük ilgi topladı. Simge’nin ‘Önümüz yaz’ şarkısına vatandaşlar da eşlik etti.

Çocuk Şenliği’nde çocuklar ve aileleri eğlence dolu bir gün geçirdi.

Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı şenlikte yüz boyama aktiviteleri, çeşitli atölye çalışmaları, oyun alanları ve sahne gösterileri büyük ilgi gördü.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar hem eğlenme hem de sosyal aktivitelerde yer alma fırsatı buldu.

Şenliğe katılan yüzlerce vatandaş, aileleriyle birlikte etkinlik alanında keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için hazırlanan oyun ve eğlence alanları yoğun ilgi görürken, sahnede gerçekleştirilen gösteriler de katılımcılardan beğeni topladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026, 01:29