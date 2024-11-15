Sabri’nin durumu kritik

Abdullah SUİÇMEZ

Haspolat-Taşkent ana yolu üzerinde biri ağır 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazada yaralanan Sabri Baykuş’un beyin kanaması teşhisi olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, kazanın 13 Kasım 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu anlattı.

Polis, zanlının o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan JU 988 plakalı araç sürücünün aynı gün taburcu olduğunu ancak araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin halen devam ettiğini söyledi.

Yaralılardan Sabri Baykuş’un beyin kanaması teşhisi olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktaran polis, zanlının aleyhinde 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.