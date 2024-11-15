Dostları uğurladı

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş, özellikle Küçük Kaymaklı’ya hem futbolcu hem yönetici olarak büyük katkılar ve başarılar sağlamış, emekli polis Ali Zeybekoğlu dün yolculuğuna uğurlandı.

Dürüstlüğü ve toplum sorunlarına yakın ilgisiyle tanınan Ali Zeybekoğlu için Lefkoşa İsmail Safa Camisinde düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, polis teşkilatından üst düzey isimler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Evli ve 3 çocuk, 4 de torun sahibi olan Zeybekoğlu’nun cenazesi düzenlenen törenin ardından Lefkoşa’da toprağa verildi.