Sürat, alkol, cep

KKTC genelinde trafik ekiplerinin önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 93 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 318 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, denetimler kapsamında 28 araç trafikten men edilirken, bir sürücü ise tu-tuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında; 111 sürücünün yasal hız sınırını aşması, 13 sürücünün alkollü araç kullanması, 12 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullanması, 58 sürücünün emniyet kemeri takmaması ve 14 sürücünün seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullanması yer aldı.

Trafik suçları şunlar

111 sürücü: Hız sınırını aşmak

13 sürücü: Alkollü araç kullanmak

12 sürücü: Cep telefonu ile araç kullanmak

58 sürücü: Emniyet kemeri takmamak

14 sürücü: Ruhsatsız araç kullanmak

8 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak

3 sürücü: Sigortasız araç kullanmak

6 sürücü: Kamu işletme izin kurallarına uymamak

2 sürücü: Tehlikeli sürüş yapmak

2 sürücü: Kask takmadan motosiklet kullanmak

5 sürücü: Kamyonların yasak yollarda kullanılması

1 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak

83 sürücü: Diğer trafik suçları.

