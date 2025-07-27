Sürat, alkol, cep

KKTC genelinde trafik ekiplerinin önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 93 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 318 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bültenine göre, denetimler kapsamında 28 araç trafikten men edilirken, bir sürücü ise tu-tuklandı.
Rapor edilen trafik suçları arasında; 111 sürücünün yasal hız sınırını aşması, 13 sürücünün alkollü araç kullanması, 12 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullanması, 58 sürücünün emniyet kemeri takmaması ve 14 sürücünün seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullanması yer aldı.
Trafik suçları şunlar
111 sürücü: Hız sınırını aşmak
13 sürücü: Alkollü araç kullanmak
12 sürücü: Cep telefonu ile araç kullanmak
58 sürücü: Emniyet kemeri takmamak
14 sürücü: Ruhsatsız araç kullanmak
8 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak
3 sürücü: Sigortasız araç kullanmak
6 sürücü: Kamu işletme izin kurallarına uymamak
2 sürücü: Tehlikeli sürüş yapmak
2 sürücü: Kask takmadan motosiklet kullanmak
5 sürücü: Kamyonların yasak yollarda kullanılması
1 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak
83 sürücü: Diğer trafik suçları.
KKTCnin Karanlık Bakımsız ve dökülen yollarındaki Kazalardan devletimiz hep Sürücüleri suçlu buluyor ! Yollardaki çukurları bile dolduramayan Işıksız Levhasız Bariyersiz ve Bakımsız denetimsiz yetersiz yollarımızdaki Can alan kazalardan gerçekten hep Sürücüler mi sorumludur acaba !