3 farklı yere kömür yakıcı attı

Hüseyin ÇİÇEK

Tepebaşı-Kalkanlı’da büyük yangının meydana geldiği 17 Mayıs tarihinde Serdarlı-Gönendere köyleri arasındaki 3 arazide yangın çıkardığı tespit edilen Osman Billuroğlu (37) dün çıkarıldığı mahkemede, bir anlık öfke ile bu suçları işlediğini söyleyerek, “Tüm zararı karşılamaya hazırım” dedi.

Serdarlı-Gönendere köyleri arasındaki 3 arazide yangın çıkaran Billuroğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Vedat Bilginaylar, zanlının, 17 Mayıs 2020 tarihinde, öğle saatlerinde, kullanımındaki araç ile Serdarlı-Gönendere anayolu üzerinde seyir halindeyken, kömür yakacağını ateşleyip 3 ayrı noktaya attığını söyledi.

Polis, üç yerde meydana gelen yangınlarda 3 dönüm buğday ekini, 3 dönüm arpa ekini, 3 dönüm anız ve 6 kilometrekarelik kuru otların yandığını belirtti.

Polis, zanlının evi ile aracında yapılan aramada kömür yakacağı bulunduğunu aktardı.

Bilginaylar, zanlının ifadesinde yangın çıkardığı yerlerde daha önceden köpeklerinin zehirlendiğini, bu nedenle yangın çıkardığını söylediğini aktardı.

Zanlının, diğer şüpheli yangınlarla da ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını aktaran Bilginaylar, meselenin toplumda infial yarattığını da belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Özür diledi

Mahkemede söz alan zanlı ise“Çok özür dilerim. Bir anlık sinirle yaptım, tüm zararı gidermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, hakkında soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.