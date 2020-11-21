3 kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de gerçekleştirilen Pençe Operasyonunda ele geçirilen 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Kamerun uyruklu Samuel Nkongho Tanyi, Kima Tabong Taken, Godlove Agbor Baiye Ako, Cynthia Orock Nkongho, Luduin Che Mankah ve Joseph Etta Mbi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Joseph Aseneh Junior Tayong ve Alexander Takor Ayuk’un suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, suçla bağlantılı 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında aldıkları ihbarda Gemikonağı’ndan Girne’ye bir taksiyle şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyi’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Polis, paketlerin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini, Tanyi'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan Tanyi'nin ifadesinde uyuşturucu maddenin Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako tarafından Gemikonağı’nda ticari taksiye teslim edildiğine dair bilgi verdiğini söyledi.

Polis, Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako’nun aynı gece Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, Taken ve Ako’nun ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cynthia Orock Nkongho'nun ikametgâhından aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru Duman, Nkongho'nun da yakalandığını, evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.

22 ifade alındı

Polis, Nkongho'nun ise ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım tarihinde Joseph Etta Mbi’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı. Polis, Joseph Etta Mbi’nin de tutuklandığını mahkemeye söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 22 ifade alındığını, aranan 3 kişi daha olduğunu, bir kişinin eşkalinin belirlendiğini belirterek, zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.