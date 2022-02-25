3 sanığa hapis

Suna ERDEN

Girne’de uyuşturucu partisine yapılan baskında yakalanan 6 sanık hakkındaki dava dün sonuçlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanıktan S.Y.(K-23) D.B.(K-22) ve B.K.’nin (K-21) denetimli serbestlikten yararlanmasına karar verirken, Hamit Öveç, Hüseyin Tuluk ve Batuhan Ağar hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin Tuluk, 24, Batuhan Ağar 36, Hamit Öveç ise 10 ay hapse mahkûm edildi. Kararda tasarrufunda en fazla uyuşturucu bulunan sanığın 35 ay ceza alan Ağar olduğu açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Dilşah Karayel’in baktığı davada olgular aktarıldı.

Sanıkların 19 Aralık 2020 tarihinde uyuşturucu içmek için Hüseyin Tuluk’un evinde buluştukları, yapılan baskın sonucu yakalandıkları açıklandı. Sanıklardan Hüseyin Tuluk ve Batuhan Ağar’ın tutuklu, diğer 4 sanığın ise tutuksuz yargılandığı belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Dilşah Karayel, Hamit Öveç’in 13 adet MDMA türü uyuşturucu hap, bir gram cannabis ve tespit edilemeyen miktarda kokain ve metamfetamin alma ve tasarruf suçlarından mahkum edildiğini söyledi.

Yargıç Karayel, sanık Hüseyin Tuluk’un da 13 adet MDMA türü uyuşturucu hap, 4 gram cannabis verme ve bir gram kokain alma ve tasarruf suçundan yargılandığını ve suçlu bulunduğunu açıkladı. Yargıç, sanık Tuluk’un ayrıca KKTC’de ikamet izinsiz kalma davasından da yargılandığını ifade ederek, bu suçtan da mahkum edildiğini söyledi.

Karayel, Batuhan Ağar’ın ise 383 gram metamfetamin, 2 gram kokain tasarrufu, 8 gram kokain ve metamfetamin alma suçundan yargılandığını belirtti.

Ticari amaç yok

Karayel, mahkemeye sunulan tüm olguları değerlendirdiklerini, sanıkların uyuşturucu maddeleri ticari amaçla aldığına, verdiğine veya tasarruf ettiğine dair bir olgu olmadığını belirtti. Karayel, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, kullanım yaşının gittikçe düştüğünü ifade ederek, Hamit Öveç, Hüseyin Tuluk ve Batuhan Ağar’ın mahkum oldukları davalardan hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesini uygun bulduklarını söyledi.

Yargıç Karayel, sanık Öveç’in 10 ay, sanık Tuluk’un 24 ay, sanık Ağar’ın ise 36 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

3 sanık ceza almadı

Yargıç, S.Y.,D.B. ve B.K.’nin ise denetimli serbestlik yasasından yararlanma talebini değerlendirdiklerini; sanıkların uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım içim tasarruf ettiklerine bulgu yaptıklarını söyledi. Yargıç Karayel, S.Y.,D.B. ve B.K.’nin denetimli serbestlik taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Yargıç, sanıkların 2 yıl süreyle denetimli serbestlik şartlarına uymaları ve yerine getirmelerine emir verdiklerini açıkladı.