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Akaryakıtta indirim yapıldı

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Akaryakıtta indirim yapıldı

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL’lik indirimli fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 95 ve 98 oktan benzinde 2 TL, eurodiesel ve gazyağında ise 1.30 TL indirim yapıldı. Buna göre, 95 oktan benzin 18.50 TL; 98 oktan benzin 18.81 TL; eurodiesel 20.43 TL; gazyağı 20.35 TL’den satılacak.
3 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 20,50 TL; 98 oktan benzin 20.81 TL;  eurodiesel 21.73 TL; gazyağı 21.65 TL’den satılmaktaydı.
 

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