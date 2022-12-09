Temizlik başlıyor

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) okullarda temizlik yapılmaması nedeniyle öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protesto eylemi beraberinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öğrencilerin sınıflara çöp dökerek ve okulu terk ederek gerçekleştirdiği eylemi eleştirenler, bazı ülkelerde sınıfların öğrenci ve öğretmenler tarafından temizlendiğini belirtti.

Bazıları da ortak kullanım alanlarının temizliğinden herkesin sorumlu olması gerektiğine dair görüş ortaya koyarken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün itibariyle okullardaki hademe sorununun ortadan kalktığını söyledi.

Eylül ayından itibaren hademeler ile ilgili yaşanan sürecin mahkemelerde son bulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Okullarımızdaki hademe sorunu ortadan kalktı” dedi.

Çavuşoğlu, ülke sınırları içerisindeki okullarda temizliğin duraksama olmadan yapılacağını ve öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim göreceğini ifade etti.

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni personel alımına karşı açtığı davada mahkemenin ara emri kararını kaldırmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Sendikanın bizi suçlu bulduğu konular mahkemede kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, okullarda temizlik işlerini üstlenen mevcut şirketin ihalesinin Aralık sonunda biteceğini dile getirerek, “Yeni ihale süreci tamamlanana kadar mevcut şirket hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Okulların temizliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine düşeni yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin ve ailelerimizin içi rahat olsun” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu

2022-2023 eğitim yılı için Milliği Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm okulların temizlik ihalesini Cumero isimli şirket almıştı. Kamu-İş, okullarda görev yapacak hademelerin toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılmasını talep etmişti. Ancak Eğitim Bakanlığı, hademelerle toplu iş sözleşmesi imzalanmasına yönelik adımın kendilerinin ukdesinde olmadığını bildirmiş ve ihaleyi alan şirketin muhatap olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine sendika mahkemeye başvurarak ara emri aldırmıştı.

Dava Lefkoşa Hukuk Mahkemesi’nde sürerken, geçtiğimiz gün karar açıklanmıştı. Mahkeme ihaleyi alan şirket lehine karar vermişti.