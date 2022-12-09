Paraları Ürdün’den getirdi

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta piyasaya sahte dolar süren şahıs tespit edildi. İki işletmede 50’lik banknotlardan oluşan sahte 450 doları piyasaya süren şahsın 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhier Wael Mohd Ami olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı. Duruşmada zanlının sahte dolarları Ürdün’den getirdiğini söylediği aktarıldı. Polis, Zuhier Wael Mohd Ami’nin 3-4 Kasım tarihleri arasında Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Blackraven isimli iş yerinden 2 gün süreyle alışveriş yaptığını ve aldığı ürünlere karşılık 7 adet sahte 50 dolarla ödeme yapıp para üstü Türk Lirası temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 7 Kasım’da yine Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Cemil Markete 2 adet sahte 50 doları verip sigara satın aldığını ifade etti. Polis, zanlının sigara alışverişinden de Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sahte paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini aktardı. Sahte para soruşturmasının devam ettiğini belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis vatandaşı sahte para konusunda uyardı

Polis, Lefkoşa ve Girne’de tedavüle sürülen sahte paralarla ilgili vatandaşı uyardı.

Polis piyasada sahte dolar ve Euro cinsinden para olabileceğini kaydederek bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusuna uyardı; şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.

Polis yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“07.12.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından, tasarrufunda bulunan 100’lük ve 50’lik banknotlardan oluşan toplam 900 sahte ABD Dolarını ve 50’lik ve 20’lik banknotlardan oluşan toplam 70 Euro sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle sürülen sahte 100’lük ABD dolarlarının seri numaraları;

KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G,

KB 64736683G

Tedavüle sürülen sahte 50’lik ABD dolarlarının seri numaraları;

MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A,

MD 69324783B

Tedavüle sürülen sahte 50’lik Euro’nun seri numarası;

UD 03117944506

Tedavüle sürülen sahte 20’lik Euro’nun seri numarası;

WA0098228863

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ve 50’lik ABD Doları ile 50’lik ve 20’lik Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.”