325 gramı 500 Euro

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Akyar Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyon sonucu tasarrufunda 325 gram uyuşturucu madde bulunan Ersin Ergüç, dün tutukluluk istemi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde 325 gram uyuşturucu maddeyi 500 Euro karşılığı aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 19 Ocak 2022 tarihinde, zanlı Ersin Ergüç’ün, JS 545 plaka aracı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiği ve KKTC’ye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, aynı gün Akyar Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girdiği sırada alıkonulduğunu ve aracının arandığını belirtti.

Araçta yapılan arama sonucu 275 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildiren polis, zanlının evinin de arandığını ve 50 gram daha sentetik cannabinoid ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeleri 500 Euro karşılığı aldığını itiraf ettiğini de açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.