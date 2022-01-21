Utancından yüzünü gizledi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çamlıbel köyünde 4 yaşındaki üvey oğlunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle darp eden Sare Konya ile şiddet anlarını cep telefonuyla kayda alan eşi Cevdet Konya dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne getirilen zanlılardan Sare Konya yüzünü gizlemeye çalıştı, Cevdet Konya ise rahat tavırlar sergiledi. Sare Konya’nın daha önce de çocuğu karşı şiddet gösterdiği, bu nedenle Cevdet Konya’nın görüntüleri polise vermek için çektiği öne sürüldü.

Duruşmada zanlılar adına avukatları hazır bulunurken, soruşturmayı yapan polis, iddiaları aktardı. Polis, olayın 19 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Sare Konya’nın eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlunu darp ettiğini, Cevdet Konya’nın ise olaya müdahale etmeyerek o anları cep telefonuyla çektiğini ifade etti.

Polis, Cevdet Konya’nın görüntüleri çektikten sonra Çamlıbel Karakolu’na gelip şikâyetçi olduğunu açıkladı. Polis, Sare Konya ile olayı kayda alan Cevdet Konya’nın tutuklandığını, görüntünün kayda alındığı cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis memuru, çocuğun geçmişte şiddet görüp görmediğine dair araştırma yapılacağını; çocuğun psikiyatriste kontrolden geçirileceğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, cep telefonunda DATA incelemesi yapılacağını ifade ederek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı talebe itiraz etmezken, mahkeme bir günlük süreyi onayladı.