Gençlerin durumu iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale-Tatlısu anayolu Mallıdağ kavşağı yakınlarında, dün akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ekaterina Orekhovskiaka (E- 23) ile Madina Rasdihova (K-22) hafif şekilde yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün akşam saat 18.30 sıralarında, Tatlısu- Mallıdağ anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki KB 669 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyreden Ekaterina Orekhovskaia, Mallıdağ kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammet Ali Usta yönetimindeki RF 747 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Orekhovskaia ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Madina Rashidova kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.