Aman dikkat

Lefkoşa’da döviz bürosunda sahte bin dolar tedavüle sürmeye çalışırken yakalanan Timothy Olawaseye Abayomi’nin evinde uyuşturucu da bulundu. İki ayrı suçlamayla gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sahte dolarları nereden bulduğuna dair araştırma yapılacağı, ayrıca evinde bulunan maddenin analiz edileceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosuna giderek, sahte bin doları tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, 18.00-18.30 saatleri arasında ikametgâhında arama yapıldığını ifade etti. Polis memuru, yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının sahte parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönünde araştırma yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, paraların incelenmesi için PGM Kriminalistik Şube'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıdan alınan kan örneğinin ve emare olarak alınan maddenin tetkiki için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis vatandaşı uyardı

Polis Basın Subaylığı tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarını açıklayarak, uyarıda bulundu.

Seri numaraları “MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D, MB72597971D, MB37522414J, MB62556446C ve MB62556222C” olarak açıklandı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülmüş olabileceğinden bu seri numaraları ile başlayan ABD doları bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşları dikkatli olmaya, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeye çağırdı.