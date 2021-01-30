Kuzeyde 47, güneyde 119 yeni vaka

Kuzeyde 47, güneyde 119 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 15’inin Lefkoşa, 29’unun Girne, 2’nin ise Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

Güneyde 18 bin 972 test yapıldı
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 18 bin 972 test yapıldı, 119 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam 30 bin 657 vakanın 51'inin durumu kritik.  
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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