Herkes kendini korumalı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalışan 5 personel ile Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr.Ceyhun Birinci’nin, Coronovirüs testi pozitif çıktı.

Birinci, “Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi” dedi.

Birinci katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Hastanedeki pozitif vakalardan dolayı yakın temas şüphesi olduğundan kendimi izole ederek, evde kaldım. Bu arada PCR testimi yaptım. Öğleye doğru PCR testimin pozitif çıktığını öğrendim.

Bölgedeki yaygınlaşma, vaka sayılarının çoğalması hastaneye de intikal etmiş durumdadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü hastalarla uğraşılan yoğun bir yerdir. Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi.”

Dr. Ceyhun Birinci, ev karantinasında beklerken Coronavirüse yakalandığını belirterek, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını açıkladı.

Bakanlıkta 5 vaka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalışan 5 personelin Covid-19 testleri pozitif olarak saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan dahil tüm personele PCR testi yapıldığı ve tüm Bakanlık binalarının dezenfekte edildiği bildirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davrandıklarını ve zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi ve temaslıların gizlenmemesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığındaki 5 pozitif vakanın tüm temaslılarının, Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini de ifade etti.

