37’si sürat, 10’u alkol

Polis ekipleri, hafta sonları insan akınına uğrayan, eğlencenin merkezi Girne’de denetim gerçekleştirdi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 405 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu çeşitli suçlardan 71 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10'u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü emniyet kemersiz, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 17’si diğer suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde 10 araç da trafikten men edildi.

Alkol aldı, yola çıktı, kaza yaptı

Öte yandan Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu. Kazada, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı; Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, önceki sabah saat 06.30 sıralarında Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’ta meydana gelen kazanın, 169 promil alkol tesiri altındaki Ali Güngör Günay’ın (E-20) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Günay’ın HA 684 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Anafartalar Caddesi kavşağına geldiğinde yolun sağındaki bir evin bahçe duvarına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan aracın park halinde bulunan YC 768 plakalı araca çarpıp durduğu belirtildi.

Kazada yaralanan araç sürücü Günay ve araçta yolcu olarak bulunan Utku Yağcı’nın (E-19) tedavilerinin ardından taburcu edildiği, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 10:02