Para bitti akıl gitti

Güzelyurt'ta askeri kışlaya taş atan Bangladeş uyruklu Shariful Islam ve Akbar Kham tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların kışlaya neden taş attıklarına dair bir izahatta bulunmadıkları belirtildi.

Polis, “genel rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Shariful Islam ve Akbar Kham hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Güzelyurt'ta sakin MD Shariful Islam ve Akbar Kham’ın henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tasarruflarında bulundurdukları taşları 49. Piyade Alayı Çiftlik Kışlasına atmak suretiyle genel rahatsızlık suçunu işleyip uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, son zamanlarda askeri birliklerden benzer olaylarla ilgili birçok şikayet aldıklarını, zanlıların bu olaylarla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların KKTC’deki ikamet durumlarının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024, 10:00